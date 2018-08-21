Боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по оборонительных позициях украинском защитников в районе н.п. Новотошковское, Крымское, Водяное, Авдеевка. Трижды под вражеским огнем находились защитники Лебединского.
С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, подразделения Объединенных сил несколько раз адекватно подавляли вражескую активность из штатного пехотного вооружения. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих от начала текущих суток нет.
Обстановка в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 20 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.