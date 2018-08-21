Бойовики вже 8 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З опівночі, станом на 12:00, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 8 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Гранатомети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети окупанти застосували по оборонних позиціях Українських захисників в районі н.п. Новотошківське, Кримське, Водяне, Авдіївка. Тричі під ворожим вогнем перебували захисники Лебединського.
З метою збереження життя та здоров’я особового складу, підрозділи Об’єднаних сил декілька разів адекватно придушували ворожу активність зі штатного піхотного озброєння. Внаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців від початку поточної доби немає.
Обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 20 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.