Боевики ночью обстреляли Гнутово, повреждены жилые дома

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34335 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103030 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118463 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177433 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129620 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124618 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117155 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики ночью обстреляли Гнутово, повреждены жилые дома

Боевики ночью обстреляли Гнутово, повреждены жилые дома

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Боевики ночью обстреляли Гнутово.  Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ НП Донецкой области.

Предварительно установлено, что в 4 частных домовладениях, расположенных по улице Виноградной, взрывной волной выбиты стекла. Последствия обстрела документируют полицейские Кальмиусского отделения полиции Мариуполя.

Анонимное сообщение о повреждении поступило в полицию в 14:40. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Известно, что снаряды попали в приусадебные участки на территории жилых домов.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 106 раз вели огонь по позициям украинских военных, из них 44 с использованием минометов, дважды танков и 1 раз артиллерии калибром 122 мм.

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