Боевики ночью обстреляли Гнутово, повреждены жилые дома

Предварительно установлено, что в 4 частных домовладениях, расположенных по улице Виноградной, взрывной волной выбиты стекла. Последствия обстрела документируют полицейские Кальмиусского отделения полиции Мариуполя.

Анонимное сообщение о повреждении поступило в полицию в 14:40. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Известно, что снаряды попали в приусадебные участки на территории жилых домов.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 106 раз вели огонь по позициям украинских военных, из них 44 с использованием минометов, дважды танков и 1 раз артиллерии калибром 122 мм.