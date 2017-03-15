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Бойовики вночі обстріляли Гнутове, пошкоджено житлові будинки

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Бойовики вночі обстріляли Гнутове. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Попередньо встановлено, що в 4 приватних домоволодіннях, розташованих по вулиці Виноградній, вибуховою хвилею вибиті вікна. Наслідки обстрілу документують поліцейські Кальміуського відділення поліції Маріуполя.

Анонімне повідомлення про пошкодження надійшло в поліцію о 14:40. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Відомо, що снаряди потрапили в присадибні ділянки на території житлових будинків.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 106 разів вели вогонь по позиціях українських військових, з них 44 з використанням мінометів, двічі танків та 1 раз артилерії калібром 122 мм.

Українські Національні Новини

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