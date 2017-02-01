Боевики в Авдеевке с утра вели обстрелы из минометов - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики с утра среды начали обстреливать украинские позиции в районе Авдеевки из минометов. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Обстрелы немного уменьшились, но фактически каждую минуту "бах" обязательно есть. Террористы не успокаиваются. Если бы штурм начинался, то была бы достаточно интенсивная стрельба и в первую очередь стрелковая. Сегодня я не слышу стрелковое. Чувствую минометы", - сказал он, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в Авдеевке.
Как сообщал ранее УНН, боевики начали утро с попытки штурма в районе Авдеевки.
Напомним, в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 8 утра 1 февраля массовой эвакуации населения Авдеевки не планируется.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.