Бойовики в Авдіївці зранку вели обстріли з мінометів - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики з ранку середи почали обстрілювати українські позиції в районі Авдіївки з мінометів. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Обстріли трохи зменшилися, але фактично щохвилини "бах" обов’язково є. Терористи не заспокоюються. Якби штурм починався, то була б достатньо інтенсивна стрільба і в першу чергу стрілкова. Сьогодні я не чую стрілкової. Відчуваю міномети", – сказав він, відповідаючи на питання, яка зараз ситуація в Авдіївці.
Як повідомляв раніше УНН, бойовики розпочали ранок зі спроби штурму в районі Авдіївки.
Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.