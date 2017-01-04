Боевики в Попасной обстреляли силы АТО из гранатометов и пулеметов - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За прошедшие сутки боевики на луганском направлении семь раз обстреливали позиции сил АТО в районе Попасной, используя гранатометы и пулеметы. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении вчера противник был активным только в районе населенного пункта Попасная. Там враг провел 7 вооруженных провокаций, при этом использовал гранатометы различных систем и пулеметы", - сообщил А.Мотузяник.
Он также добавил, что каждый эпизод нарушения режима тишины длился не более 15 минут, причем боевики вели огонь как днем, так и ночью.
Напомним, ранее на луганском направлении были зафиксированы непродолжительные вооруженные провокации со стороны боевиков, при этом тяжелое вооружение не использовалось.