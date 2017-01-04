Бойовики у Попасній обстріляли сили АТО з гранатометів і кулеметів - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Минулої доби бойовики на луганському напрямку сім разів обстрілювали позиції сил АТО в районі Попасної, використовуючи гранатомети та кулемети. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку вчора противник був активним лише в районі населеного пункту Попасна. Там ворог провів 7 збройних провокацій, при цьому використовував гранатомети різних систем і кулемети", - повідомив О.Мотузяник.
Він також додав, що кожен епізод порушення режиму тиші тривав не більше 15 хвилин, при чому бойовики вели вогонь як вдень, так і вночі.
Нагадаємо, раніше на луганському напрямку були зафіксовані нетривалі збройні провокації з боку бойовиків, при цьому важке озброєння не використовувалося.