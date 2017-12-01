Боевики создали фейковый аккаунт спикера штаба АТО, чтобы распространять ложь

В пресс-центре отметили, что от имени спикера штаба АТО, оккупанты распространяют информацию, не соответствующую действительности о ходе проведения АТО.

"Достоверная информация размещается на официальной странице пресс-центра штаба АТО и сайте Министерства обороны Украины. Призываем общественность не поддаваться на провокации противника", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.