Боевики создали фейковый аккаунт спикера штаба АТО, чтобы распространять ложь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российско-оккупационными войсками создан клон-аккаунт личной страницы представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.
В пресс-центре отметили, что от имени спикера штаба АТО, оккупанты распространяют информацию, не соответствующую действительности о ходе проведения АТО.
"Достоверная информация размещается на официальной странице пресс-центра штаба АТО и сайте Министерства обороны Украины. Призываем общественность не поддаваться на провокации противника", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.