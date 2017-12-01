Бойовики створили фейковий аккаунт спікера штабу АТО, щоб поширювати неправду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Facebook, передає УНН із посиланням на прес-службу АТО.
У прес-центрі зазначили, що від імені речника штабу АТО, окупанти поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності про хід проведення АТО.
"Достовірна інформація розміщується на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО та сайті Міністерства оборони України.
Закликаємо громадськість не піддаватися на провокації противника", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня бойовики з початку доби 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.