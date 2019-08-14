Боевики сегодня провели один обстрел украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Боевики в зоне ООС с начала суток провели один обстрел украинских военных. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток сегодня, 14 августа, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел наших позиций в районе н.п. Пески. Враг после 1:10 ночи в течение 20 минут вел здесь провокационный огонь из стрелкового оружия", - заявил представитель МОУ.
Потерь в результате этого враждебного обстрела среди защитников Украины нет добавил он.
Напомним, боевики три дня не отдавали тело погибшего украинского военнослужащего.