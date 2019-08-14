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Бойовики сьогодні здійснили один обстріл українських військових на Донбасі

Бойовики сьогодні здійснили один обстріл українських військових на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Бойовики в зоні ООС з початку доби здійснили один обстріл українських військових. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби сьогодні, 14 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 1 обстріл наших позицій в районі н.п. Піски. Ворог після 1:10 ночі протягом 20 хвилин вів тут провокаційний вогонь із стрілецької зброї", - заявив речник.

Втрат внаслідок цього ворожого обстрілу серед захисників України немає, додав він.

Нагадаємо, бойовики три дні не віддавали тіло загиблого українського військовослужбовця.

Українські Національні Новини

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