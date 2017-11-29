Боевики сегодня пять раз обстреливали позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
“Всего с полуночи российско-террористические войска 5 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ”, — отметили в штабе.
В частности, по информации пресс-центра, на луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления на подступах к Новоалександровке и Новотошковском.
В то же время, сообщили в штабе, на донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров возле Водяного и Павлополя, что на Приазовье, а из гранатометов и стрелкового оружия — по украинским позициям неподалеку Верхнеторецкого.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.