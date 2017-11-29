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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 794 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 1422 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 21191 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 36196 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 111947 просмотра

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10 марта, 15:15 • 133340 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107167 просмотра

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Боевики сегодня пять раз обстреливали позиции сил АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

“Всего с полуночи российско-террористические войска 5 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ”, — отметили в штабе.

В частности, по информации пресс-центра, на луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления на подступах к Новоалександровке и Новотошковском.

В то же время, сообщили в штабе, на донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров возле Водяного и Павлополя, что на Приазовье, а из гранатометов и стрелкового оружия — по украинским позициям неподалеку Верхнеторецкого.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.

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