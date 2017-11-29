Бойовики сьогодні п'ять разів обстрілювали позиції сил АТО

"Загалом від опівночі російсько-терористичні війська 5 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь», - зазначили у штабі.

Зокрема, за інформацією прес-центру, на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського.

У той же час, поінформували у штабі, на донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя, що на Приазов’ї, а з гранатометів та стрілецької зброї – по українських позиціях неподалік Верхньоторецького.

Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий.