Бойовики сьогодні п'ять разів обстрілювали позиції сил АТО

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.

"Загалом від опівночі російсько-терористичні війська 5 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь», - зазначили у штабі.

Зокрема, за інформацією прес-центру, на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського.

У той же час, поінформували у штабі, на донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя, що на Приазов’ї, а з гранатометів та стрілецької зброї – по українських позиціях неподалік Верхньоторецького.

Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий.

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