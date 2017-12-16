Боевики сегодня почти непрерывно обстреливали район Гнутово и Павлополя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в частности, били почти весь день из минометов по украинским позициям возле Гнутово и Павлополя, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"С полуночи российско-террористические войска осуществили 11 обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае украинские защитники давали оккупантам адекватный ответ", - отметили в штабе.
Как добавили в пресс-центре, эпицентром нестабильности на донецком направлении стало Приазовье.
"Здесь противник весь день, с определенными перерывами, вел огонь из 120- 82-миллиметровых минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - вокруг Водяного. Кроме того, из легкого пехотного вооружения оккупанты неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что на луганском направлении захватчики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по украинским опорным пунктам в районе Троицкого и Крымского.
Напомним, боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого.