Боевики сегодня почти непрерывно обстреливали район Гнутово и Павлополя

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94595 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101219 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101599 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115264 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102954 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112521 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117210 просмотра

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в частности, били почти весь день из минометов по украинским позициям возле Гнутово и Павлополя, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"С полуночи российско-террористические войска осуществили 11 обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае украинские защитники давали оккупантам адекватный ответ", - отметили в штабе.

Как добавили в пресс-центре, эпицентром нестабильности на донецком направлении стало Приазовье.

"Здесь противник весь день, с определенными перерывами, вел огонь из 120- 82-миллиметровых минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - вокруг Водяного. Кроме того, из легкого пехотного вооружения оккупанты неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что на луганском направлении захватчики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по украинским опорным пунктам в районе Троицкого и Крымского.

Напомним, боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого.

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