Боевики сегодня почти непрерывно обстреливали район Гнутово и Павлополя

"С полуночи российско-террористические войска осуществили 11 обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае украинские защитники давали оккупантам адекватный ответ", - отметили в штабе.

Как добавили в пресс-центре, эпицентром нестабильности на донецком направлении стало Приазовье.

"Здесь противник весь день, с определенными перерывами, вел огонь из 120- 82-миллиметровых минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - вокруг Водяного. Кроме того, из легкого пехотного вооружения оккупанты неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что на луганском направлении захватчики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по украинским опорным пунктам в районе Троицкого и Крымского.

Напомним, боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого.