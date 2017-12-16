Бойовики сьогодні майже безперервно обстрілювали район Гнутового і Павлополя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України, зокрема, били майже весь день з мінометів по українських позиціях біля Гнутового та Павлополя, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО у Facebook.
"Від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 11 обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку українські захисники давали окупантам адекватну відповідь", - зазначили у штабі.
Як наголосили у прес-центрі, епіцентром нестабільності на донецькому напрямку стало Приазов’я.
"Тут противник увесь день, із певними перервами, вів вогонь зі 120- та 82-міліметрових мінометів у районі Гнутового і Павлополя, а з озброєння БМП - довкола Водяного. Крім того, з легкого піхотного озброєння окупанти неодноразово порушували перемир’я у передмісті Авдіївки", - йдеться у повідомленні.
У той же час, зазначається, що на луганському напрямку загарбники з мінометів різних видів та піхотного озброєння вели вогонь по українських опорних пунктах у районі Троїцького і Кримського.
Нагадаємо, бойовики обстрілом зірвали ремонт ЛЕП на околиці Травневого.