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Бойовики сьогодні майже безперервно обстрілювали район Гнутового і Павлополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України, зокрема, били майже весь день з мінометів по українських позиціях біля Гнутового та Павлополя, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 11 обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку українські захисники давали окупантам адекватну відповідь", - зазначили у штабі.

Як наголосили у прес-центрі, епіцентром нестабільності на донецькому напрямку стало Приазов’я.

"Тут противник увесь день, із певними перервами, вів вогонь зі 120- та 82-міліметрових мінометів у районі Гнутового і Павлополя, а з озброєння БМП - довкола Водяного. Крім того, з легкого піхотного озброєння окупанти неодноразово порушували перемир’я у передмісті Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

У той же час, зазначається, що на луганському напрямку загарбники з мінометів різних видів та піхотного озброєння вели вогонь по українських опорних пунктах у районі Троїцького і Кримського.

Нагадаємо, бойовики обстрілом зірвали ремонт ЛЕП на околиці Травневого.

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