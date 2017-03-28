Боевики провели пять минометных обстрелов на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На мариупольском направлении количество вражеских обстрелов снизилось более чем вдвое, однако боевики провели пять минометных обстрелов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“На мариупольском направлении обстановка несколько улучшилась. Там количество вражеских обстрелов снизилось более чем вдвое. Однако враг активизировал и организовал пять мощных минометных обстрелов, два из которых в Марьинке и по одному разу в Красногоровке, Павлополь и Гнутово”, — сообщил он.
По словам А.Мотузяника, было выпущено около 70 минометных снарядов.
Кроме того, в Гнутово и Широкино стреляли вражеские снайперы. При этом украинские войска вели активный огонь.
“Всего 19 вражеских обстрелов произошло на мариупольском направлении”, — добавил он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибло двое военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения .