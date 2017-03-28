Боевики провели пять минометных обстрелов на мариупольском направлении

“На мариупольском направлении обстановка несколько улучшилась. Там количество вражеских обстрелов снизилось более чем вдвое. Однако враг активизировал и организовал пять мощных минометных обстрелов, два из которых в Марьинке и по одному разу в Красногоровке, Павлополь и Гнутово”, — сообщил он.

По словам А.Мотузяника, было выпущено около 70 минометных снарядов.

Кроме того, в Гнутово и Широкино стреляли вражеские снайперы. При этом украинские войска вели активный огонь.

“Всего 19 вражеских обстрелов произошло на мариупольском направлении”, — добавил он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибло двое военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения .