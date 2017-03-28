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Бойовики провели п'ять мінометних обстрілів на маріупольському напрямку

Бойовики провели п'ять мінометних обстрілів на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів знизилась більше ніж вдвічі, однак  бойовики провели п'ять мінометних обстрілів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На маріупольському напрямку обстановка дещо покращилась. Там кількість ворожих обстрілів знизилась більше ніж вдвічі. Проте ворог активізував і організував п’ять потужних мінометних обстрілів, два з яких у Мар’їнці та по одному разу в Красногорівці, Павлополі та Гнутовому”, — повідомив він.

За словами О.Мотузяника, було випущено близько 70 мінометних снарядів.

Окрім того, у Гнутовому та Широкиному стріляли ворожі снайпери. При цьому українські війська вели активний вогонь у відповідь.

“Всього 19 ворожих обстрілів сталося на маріупольському напрямку”, — додав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців та п’ятеро бійців поранено.

Українські Національні Новини

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