Бойовики провели п'ять мінометних обстрілів на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів знизилась більше ніж вдвічі, однак бойовики провели п'ять мінометних обстрілів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На маріупольському напрямку обстановка дещо покращилась. Там кількість ворожих обстрілів знизилась більше ніж вдвічі. Проте ворог активізував і організував п’ять потужних мінометних обстрілів, два з яких у Мар’їнці та по одному разу в Красногорівці, Павлополі та Гнутовому”, — повідомив він.
За словами О.Мотузяника, було випущено близько 70 мінометних снарядів.
Окрім того, у Гнутовому та Широкиному стріляли ворожі снайпери. При цьому українські війська вели активний вогонь у відповідь.
“Всього 19 ворожих обстрілів сталося на маріупольському напрямку”, — додав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців та п’ятеро бійців поранено.