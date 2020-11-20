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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20962 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79897 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101096 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117232 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152148 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе: сегодня работало два из семи

Боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе: сегодня работало два из семи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. На Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в двух контрольных пунктах въезда-выезда - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 903 лица на временно оккупированную территорию, с ВОТ - 403 человека", - отметил Трубачев.

По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое", где пропуск лиц происходит только в понедельник и пятницу, сегодня 107 человек и 20 транспортных средств отправились на временно оккупированную территорию, а с ВОТ на подконтрольный участок - 55 человек и 8 транспортных средств.

Добавим, что представитель украинской делегации Алексей Арестович заявил , что российская сторона в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины на переговорах об открытии КПВВ комплексует, но готова идти на уступки.

Напомним, 19 ноября УНН сообщал, что на Донбассе работало только одно КПВВ.

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