Боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе: сегодня работало два из семи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в двух контрольных пунктах въезда-выезда - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.
"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 903 лица на временно оккупированную территорию, с ВОТ - 403 человека", - отметил Трубачев.
По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое", где пропуск лиц происходит только в понедельник и пятницу, сегодня 107 человек и 20 транспортных средств отправились на временно оккупированную территорию, а с ВОТ на подконтрольный участок - 55 человек и 8 транспортных средств.
Добавим, что представитель украинской делегации Алексей Арестович заявил , что российская сторона в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины на переговорах об открытии КПВВ комплексует, но готова идти на уступки.
Напомним, 19 ноября УНН сообщал, что на Донбассе работало только одно КПВВ.