Бойовики продовжують блокувати КПВВ на Донбасі: сьогодні працювало два із семи

"Сьогодні всі сім КПВВ працювали у штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 903 особи до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 403 особи", - зазначив Трубачов.

За словами прикордонника, на КПВВ "Новотроїцьке", де пропуск осіб відбувається лише у понеділок та п'ятницю, сьогодні 107 осіб та 20 транспортних засобів відправилися на тимчасово окуповану територію, а з ТОТ на підконтрольну ділянку — 55 осіб та 8 транспортних засобів.

Додамо, що речник української делегації Олексій Арестович заявив, що російська сторона у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України на переговорах про відкриття КПВВ комплексує, але готова йти на поступки.

Нагадаємо, 19 листопада УНН повідомляв, що на Донбасі працювало лише одне КПВВ.