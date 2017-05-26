Боевики "поздравили" Красногоровку с последним звонком обстрелами - П.Жебривский

"Всю ночь российские оккупанты били по Красногоровке. Это, пожалуй, такой "подарок" детям от "русского мира" на праздник последнего звонка. По городу было выпущено несколько десятков снарядов. Лупили с "Градов", танка, минометов. По предварительным данным, стреляли также и с "Ураганов", - сообщил П.Жебривский.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. При этом снаряды попали в больницу, жилые дома.

Также П.Жебривский сообщил, что сейчас на ул. 8 Марта обнаружили снаряд 88 мм, который не разорвался. На месте работают подразделения ГСЧС.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли школу в Красногоровке.