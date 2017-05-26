Боевики "поздравили" Красногоровку с последним звонком обстрелами - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Боевики "поздравили" школьников Красногоровки с последним звонком обстрелами, которые продолжались в течение ночи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.
"Всю ночь российские оккупанты били по Красногоровке. Это, пожалуй, такой "подарок" детям от "русского мира" на праздник последнего звонка. По городу было выпущено несколько десятков снарядов. Лупили с "Градов", танка, минометов. По предварительным данным, стреляли также и с "Ураганов", - сообщил П.Жебривский.
По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. При этом снаряды попали в больницу, жилые дома.
Также П.Жебривский сообщил, что сейчас на ул. 8 Марта обнаружили снаряд 88 мм, который не разорвался. На месте работают подразделения ГСЧС.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли школу в Красногоровке.