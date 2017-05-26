Бойовики “привітали” Красногорівку з останнім дзвоником обстрілами - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Бойовики “привітали” школярів Красногорівки з останнім дзвоником обстрілами, які тривали протягом ночі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Цілу ніч російські окупанти лупили по Красногорівці. Це, мабуть, такий "подарунок“ дітям від "руского міра” на свято останнього дзвоника. По місту було випущено кілька десятків снарядів. Лупили з "Градів", танка, мінометів. За попередніми даними, стріляли також і з "Ураганів", — повідомив П.Жебрівський.
З його слів, ніхто із мирних жителів не постраждав. При цьому снаряди влучили в лікарню, житлові будинки.
Також П.Жебрівський повідомив, що наразі на вул 8 березня виявили снаряд 88 мм, який не розірвався. На місці працюють підрозділи ДСНС.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли школу в Красногорівці.