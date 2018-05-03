Боевики планируют акции в районах дислокации ВСУ для дестабилизации ситуации в Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Российское командование на Донбассе планируется проведение стихийных митингов в районах дислокации Вооруженных сил Украины для дестабилизации обстановки. Во время этих акций возможны провокации с жертвами среди местного населения. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Активизировалась подготовка антиукраинских мероприятий в районах дислокации сил ООС путем проведения так называемых стихийных митингов и акций саботажа для предотвращения выполнения задач ВСУ для дестабилизации обстановки. Не исключено, что в ходе проведения акции возможны провокационные действия, направленные на дискредитацию ВСУ с жертвами среди населения. Такой развитие ситуации может стать для противника поводом для оправдания начала активных боевых действий", - сообщил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, пропавший в Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию из-за долгов.