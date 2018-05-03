Бойовики планують акції в районах дислокації ЗСУ для дестабілізації ситуації на Донбасі – розвідка

"Активізувалась підготовка антиукраїнських заходів у районах дислокації сил ООС шляхом проведення так званих стихійних мітингів та акцій саботажу для перешкоджання виконання завдань ЗСУ для дестабілізації обстановки. Не виключено, що у ході проведення акції можливі провокативні дії, спрямовані на дискредитацію ЗСУ з жертвами серед населення. Такий розвиток ситуації може стати для противника приводом для виправдання початку активних бойових дій", - повідомив Гуцуляк.



Як повідомляв УНН, зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію через борги.