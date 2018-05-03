Бойовики планують акції в районах дислокації ЗСУ для дестабілізації ситуації на Донбасі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російське командування на Донбасі планує проведення стихійних мітингів в районах дислокації Збройних сил України для дестабілізації обстановки. Під час цих акцій можливі провокації з жертвами серед місцевого населення. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Активізувалась підготовка антиукраїнських заходів у районах дислокації сил ООС шляхом проведення так званих стихійних мітингів та акцій саботажу для перешкоджання виконання завдань ЗСУ для дестабілізації обстановки. Не виключено, що у ході проведення акції можливі провокативні дії, спрямовані на дискредитацію ЗСУ з жертвами серед населення. Такий розвиток ситуації може стати для противника приводом для виправдання початку активних бойових дій", - повідомив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію через борги.