Боевики взорвали гранату в квартире многоэтажки - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Боевики в состоянии алкогольного опьянения 1 мая взорвали гранату в квартире многоэтажного дома. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В связи с неконтролируемым учетом боеприпасов в подразделениях 2 АК продолжаются случаи применения российскими военнослужащими оружия в местах проживания гражданского населения. 1 мая т.г. пьяные военнослужащие взорвали боевую гранату в квартире многоэтажного дома", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, разведка зафиксировала увеличение небоевых потерь среди боевиков .