Бойовики підірвали гранату у квартирі багатоповерхівкі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Бойовики у стані алкогольного сп’яніння 1 травня підірвали гранату у квартирі багатоповерхового будинку. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“У зв’язку з неконтрольованим обліком боєприпасів у підрозділах 2 АК продовжуються випадки застосування російськими військовослужбовцями зброї у місцях проживання цивільного населення. 1 травня ц.р. п’яні військовослужбовці підірвали бойову гранату у квартирі багатоповерхового будинку”, — йдеться у повідомленні.
Як передавав УНН, розвідка зафіксувала збільшення небойових втрат серед бойовиків.