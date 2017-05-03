Бойовики підірвали гранату у квартирі багатоповерхівкі - розвідка

“У зв’язку з неконтрольованим обліком боєприпасів у підрозділах 2 АК продовжуються випадки застосування російськими військовослужбовцями зброї у місцях проживання цивільного населення. 1 травня ц.р. п’яні військовослужбовці підірвали бойову гранату у квартирі багатоповерхового будинку”, — йдеться у повідомленні.

Як передавав УНН, розвідка зафіксувала збільшення небойових втрат серед бойовиків.