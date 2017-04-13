Боевики ОРДО нарушили очередное прекращение огня - штаб АТО

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что несмотря на договоренности достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, по режиму полной тишине начиная с 10.00 13 апреля незаконные вооруженные формирования ОРДО осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сегодня по состоянию на 15.30 уже зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Катеринов и Чермалык с применением артиллерии калибра 122мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районах населенных пунктов Водяное и Талаковка работал вражеский снайпер. Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны НЗФ ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны. Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства", - отметили в сообщении.

Также в пресс-центре штаба добавили, что вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение в адекватный ответ в сторону противника.

Напомним, 12 апреля российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.