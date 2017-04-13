Боевики ОРДО нарушили очередное прекращение огня - штаб АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42243 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102778 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157446 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116918 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112756 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104427 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107109 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153861 просмотра

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КИЕВ. 13 марта. УНН. На Донбассе незаконные вооруженные формирования отдельных районов донецкой области нарушают решения Трехсторонней контактной группы от 12 апреля, по полному соблюдению режима тишины в период Пасхальных праздников. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что несмотря на договоренности достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, по режиму полной тишине начиная с 10.00 13 апреля незаконные вооруженные формирования ОРДО осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сегодня по состоянию на 15.30 уже зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Катеринов и Чермалык с применением артиллерии калибра 122мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районах населенных пунктов Водяное и Талаковка работал вражеский снайпер. Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны НЗФ ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны. Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства", - отметили в сообщении.

Также в пресс-центре штаба добавили, что вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение в адекватный ответ в сторону противника.

Напомним, 12 апреля российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.

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