Бойовики ОРДО порушили чергове припинення вогню - штаб АТО

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На Донбасі незаконні збройні формування окремих районів донецької області порушують рішення Тристоронньої контактної групи від 12 квітня, щодо повного дотримання режиму тиші на період Великодніх свят. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.

“Українська сторона СЦКК констатує, що незважаючи на домовленості досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 12 квітня цього року, щодо режиму повної тиші починаючи з 10.00 13 квітня незаконні збройні формування ОРДО здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що сьогодні станом на 15.30 вже зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків у напрямку населених пунктів Водяне, Талаківка, Катеринів та Чермалик із застосуванням артилерії калібру 122мм, протитанкового ракетного комплексу, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“У районах населених пунктів Водяне і Талаківка працював ворожий снайпер. Даний факт свідчить про провокаційні дії з боку НЗФ ОРДО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на Сході країни. Українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів мінських домовленостей та неухильно виконує всі взяті на себе зобов’язання”, — наголосили у повідомленні.

Також у прес-центрі штабу додали, що разом з тим, у разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь у бік противника.

Нагадаємо, 12 квітня російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.

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