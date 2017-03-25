Боевики возмущены отношением командиров к погибшим "собратьям" - разведка

Как сообщается, убитых боевиков доставляют в ближайшие морги, где проводят судебно-медицинских экспертиз.

Свидетельства о смерти не выдают вовремя, а о смерти и похоронах не сообщают ни родственникам, ни близким боевиков. К тому же сам процесс захоронения происходит без соблюдения общепринятых правил траурного ритуала, сообщили в ГУР МОУ.

"Личный состав 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК возмущен отношением российского оккупационного командования к погибшим "собратьям". Обычно, убитые военнослужащие полка доставляются в ближайшие морги, в которых судебно-медицинская экспертиза тел не проводится, свидетельства о смерти своевременно не оформляются, процесс захоронения происходит без уведомления родных и близких и без соблюдения общепринятых правил траурного ритуала", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики в Донецкой области за неделю задержали 16 дезертиров.