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Бойовики обурені ставленням командирів до загиблих "побратимів" - розвідка

Київ • УНН

 • 10775 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Загиблих бойовиків ховають без попередження родичів та без проведення жодних судово-медичних експертиз. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

Як повідомляється, вбитих бойовиків доставляють в найближчі морги, де не проводять судово-медичних експертиз.

Свідоцтва про смерть не видають вчасно, а про смерть та поховання не повідомляють ні родичів, ні близьких бойовиків. До того ж сам процес поховання відбувається без дотримання загальноприйнятих правил траурного ритуалу, повідомили у ГУР МОУ.

"Особовий склад 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК обурений ставленням російського окупаційного командування до загиблих “побратимів”. Зазвичай, вбиті військовослужбовці полку доставляються до найближчих моргів, у яких судово-медична експертиза тіл не проводиться, свідоцтва про смерть своєчасно не оформляються, процес поховання відбувається без повідомлення рідних і близьких та без дотримання загальноприйнятих правил траурного ритуалу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донеччині за тиждень затримали 16 дезертирів.

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