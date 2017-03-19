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Боевики обстреливают жилые кварталы Красногоровки

Боевики обстреливают жилые кварталы Красногоровки

Киев  •  УНН

 • 12186 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Красногоровке боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных и жилые кварталы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В частности сообщается, что по состоянию на вечер 18 марта активность боевиков в районе Красногоровки не снизилась.

"Под обстрелами находились позиции украинских военных и мирных жители - в городе больше всего пострадала улица Лермонтова. Здесь повреждены окна и крыши жилых домов и сельскохозяйственные здания, разрушен гараж местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обычно активизируется утром, используя стрелковое оружие и пулеметы.

"В течение последних двух суток противник активизируется утром, примерно с 5-ти до 8 часов, и с 14.15 дня до глубокой ночи. Началось все как всегда: сначала боевики применили стрелковое оружие и пулеметы, потом присоединились крупнокалиберные пулеметы. А когда мы открыли огонь из стрелкового оружия в ответ, с той стороны начался огонь из БМП, минометов, противотанковыми ракетами. Как и в предыдущие разы, противник вел огонь из районов Старомихайловки, шахты Трудовская, а сегодня ночью их артиллерия большого калибра била из Донецка", - рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Шипа".

Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 85 раз обстреляли позиции украинских военных.

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