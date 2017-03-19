Бойовики обстрілюють житлові квартали Красногорівки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Красногорівці бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових та житлові квартали, передає УНН з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони.
Зокрема повідомляється, що станом на вечір 18 березня активність бойовиків у районі Красногорівки не знизилася.
“Під обстрілами перебували позиції українських військових та мирні мешканці — у місті найбільше постраждала вулиця Лермонтова. Тут пошкоджені вікна й дахи житлових будинків та сільськогосподарські будівлі, зруйновано гараж місцевого мешканця”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що супротивник зазвичай активізується зранку, використовуючи стрілецьку зброю та кулемети.
“Протягом останніх двох діб противник активізується зранку, приблизно з 5-ї до 8-ї години, і з 14.15 дня до глибокої ночі. Почалося все як зажди: спочатку бойовики застосували стрілецьку зброю та кулемети, потім приєдналися великокаліберні кулемети. А коли ми відкрили вогонь зі стрілецької зброї у відповідь, з тієї сторони розпочався вогонь з БМП, мінометів, протитанковими ракетами. Як і в попередні рази, противник вів вогонь з районів Старомихайлівки, шахти Трудовська, а сьогодні вночі їхня артилерія великого калібру била з Донецька”, — розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним “Шипа”.
Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 85 разів обстріляли позиції українських військових.