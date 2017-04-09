Боевики обстреливают свои позиции с целью дискредитировать силы АТО - разведка

"Противник продолжает применить практику обстрела собственных позиций с целью дискредитации сил АТО и создание" доказательной базы "нарушений ВС Украины режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так отмечается, что 8 апреля с.г. военнослужащими одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ обстрелян соседние позиции из стрелкового оружия и осуществлен ​​доклад о ведении снайперского огня со стороны сил АТО.

Как сообщал УНН, боевики убили сослуживца в пьяной драке на Донбассе.