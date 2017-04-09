Боевики обстреливают свои позиции с целью дискредитировать силы АТО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Боевики продолжают обстреливать свои позиции с целью дискредитации сил АТО. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Противник продолжает применить практику обстрела собственных позиций с целью дискредитации сил АТО и создание" доказательной базы "нарушений ВС Украины режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так отмечается, что 8 апреля с.г. военнослужащими одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ обстрелян соседние позиции из стрелкового оружия и осуществлен доклад о ведении снайперского огня со стороны сил АТО.
Как сообщал УНН, боевики убили сослуживца в пьяной драке на Донбассе.