Бойовики обстрілюють власні позиції з метою дискредитації сил АТО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Бойовики продовжують обстрілювати власні позиції з метою дискредитації сил АТО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Противник продовжує застосувати практику обстрілу власних позицій з метою дискредитації сил АТО та створення "доказової бази" порушень ЗС України режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.
Так зазначається, що 8 квітня ц.р. військовослужбовцями одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ обстріляно сусідні позиції зі стрілецької зброї та здійснена доповідь про ведення снайперського вогню з боку сил АТО.
Як повідомляв УНН, бойовики вбили товариша по службі у п’яній бійці на Донбасі.