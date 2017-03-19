Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки

"В 17:20 боевики "ДНР" начали расстрел старой части Авдеевки. Опять попадания снарядов в жилые дома", - отметил он.

В.Амброськин добавил, что из одного дома, который пострадал от обстрела, полицейские эвакуировали слепого мужчину 1929 года рождения.

"Чудом остался жив", - отметил он.

По данным облуправления ЧП, снаряды боевиков "приземлись" на ул.Лермонтова, в результате обстрела повреждены 2 частных дома.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм.