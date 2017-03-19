Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33925 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102932 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118366 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177332 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129582 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124595 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117139 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107516 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки

Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 11168 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В субботу боевики возобновили обстрел жилого сектора Авдеевки. Об этом вечером 18 марта сообщил председатель облуправления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"В 17:20 боевики "ДНР" начали расстрел старой части Авдеевки. Опять попадания снарядов в жилые дома", - отметил он.

В.Амброськин добавил, что из одного дома, который пострадал от обстрела, полицейские эвакуировали слепого мужчину 1929 года рождения.

"Чудом остался жив", - отметил он.

По данным облуправления ЧП, снаряды боевиков "приземлись" на ул.Лермонтова, в результате обстрела повреждены 2 частных дома.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм.

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