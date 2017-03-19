Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У суботу бойовики відновили обстріл житлового сектору Авдіївки. Про це увечері 18 березня повідомив голова облуправління Нацполіції Донеччини В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
“В 17:20 бойовики “ДНР” розпочали розстріл старої частини Авдіївки. Знову попадання снарядів у житлові будинки,” — зазначив він.
В.Амброськін додав, що з одного будинку, який постраждав від обстрілу, поліцейські евакуювали сліпого чоловіка 1929 року народження.
“Дивом залишився живий,” — зазначив він.
За даними облуправління НП, снаряди бойовиків “приземлися” на вул.Лермонтова, в результаті обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
Як повідомляв УНН, в районі Авдіївки продовжуються обстріли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм.