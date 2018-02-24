Боевики обстреляли окрестности Луганского
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Донецкой области на окраине поселка Луганское разорвались несколько снарядов в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО с запрещенного минского договоренностями вооружение — артиллерией калибра 122 мм.
“По предварительной информации, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей. В то же время, в районе населенного пункта Подлесное, противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм. Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется”, — сообщили в штабе.
Как сообщал УНН, с начала прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО, потерь нет