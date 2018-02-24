Бойовики обстріляли околиці Луганського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Донецькій області на околиці селища Луганське розірвалися кілька снарядів внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку, близько 21.00 години противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння — артилерією калібру 122 мм.
“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу, декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів. Водночас, у районі населеного пункту Підлісне, противник застосував проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм. Інформація про наслідки ворожих обстрілів уточнюється”, — повідомили у штабі.
Як повідомляв УНН, від початку минулої доби бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО, втрат немає