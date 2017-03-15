Боевики обстреляли Авдеевку, поврежден дом

"Боевики "ДНР" обстреляли в очередной раз город. Попадание в жилой дом по ул.Чернышевского, 72. К счастью, пострадавших нет. Город без электричества", - отметил он.

Также В.Аброськин добавил, что ремонтные работы запланированы на утро.

"Пока "народные шуты" развлекают публику, отрабатывая свои гонорары, враг напоминает нам, что идет война. Мирные люди Донетчины третий год под обстрелами пытаются выжить, боевики беспощадно разрушают инфраструктуру, но "акторишкам" к человеческому горю нет дела, видимо, это не входит в стоимость их "услуг", - добавил он.

Напомним, начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что сегодня, во время предоставления свидетельств следователям, двоюродный брат одного из народных депутатов, сообщил, что получал деньги за участие в блокаде железнодорожных путей на Донбассе.