Боевики обстреляли Авдеевку, поврежден дом

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33814 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102895 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118331 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177290 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124585 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117128 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106473 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107515 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики обстреляли Авдеевку, поврежден дом

Боевики обстреляли Авдеевку, поврежден дом

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Боевики "ДНР" снова обстреляли Авдеевку. В результате обстрела поврежден дом. Также в городе нет света. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики "ДНР" обстреляли в очередной раз город. Попадание в жилой дом по ул.Чернышевского, 72. К счастью, пострадавших нет. Город без электричества", - отметил он.

Также В.Аброськин добавил, что ремонтные работы запланированы на утро.

"Пока "народные шуты" развлекают публику, отрабатывая свои гонорары, враг напоминает нам, что идет война. Мирные люди Донетчины третий год под обстрелами пытаются выжить, боевики беспощадно разрушают инфраструктуру, но "акторишкам" к человеческому горю нет дела, видимо, это не входит в стоимость их "услуг", - добавил он.

Напомним, начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что сегодня, во время предоставления свидетельств следователям, двоюродный брат одного из народных депутатов, сообщил, что получал деньги за участие в блокаде железнодорожных путей на Донбассе.

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