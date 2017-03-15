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Бойовики обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Бойовики “ДНР” вчергове обстріляли Авдіївку. В результаті обстрілу пошкоджено будинок. Також у місті немає світла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

“Бойовики „ДНР“ обстріляли в черговий раз місто. Попадання в житловий будинок по вул.Чернишевського, 72. На щастя, постраждалих немає. Місто без електрики”, — зазначив він.

Також В.Аброськін додав, що ремонтні роботи заплановано на ранок.

“Поки “народні блазні” розважають публіку, відпрацьовуючи свої гонорари, ворог нагадує нам, що йде війна. Мирні люди Донеччини третій рік під обстрілами намагаються вижити, бойовики нещадно руйнують інфраструктуру, але “акториськам” до людського горя немає діла, мабуть, це не входить у вартість їх “послуг”, — додав він.

Нагадаємо, начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявив, що сьогодні, під час надавання свідчень слідчим, двоюрідний брат одного з народних депутатів, повідомив, що отримував гроші за участь в блокаді залізничний колій на Донбасі.

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