Боевики на луганском направлении прибегли к "пулеметным провокациям"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. На луганском направлении за прошедшие сутки боевики осуществляли "пулеметные провокации", чтобы спровоцировать силы АТО на ответные действия. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Олксандр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Сутки начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. Оккупанты открыли огонь после 2:00 ночи и вели его 45 минут. Уже во второй половине дня противник обстрелял Сизое. А вечером, между 19 и 20 часами, боевики совершили серию провокаций в Новозвановке. Тактика заключалась в следующем: оккупанты открывают огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия. Это длится около 10 минут, после чего противник понимает, что потерпел фиаско. Вчера в Новозвановке произошло 3 таких "пулеметных провокаций", - сказал он.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.
Напомним, за минувшие сутки, с 20 на 21 января, в зоне проведения АТО погиб один военный.