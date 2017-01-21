Боевики на луганском направлении прибегли к "пулеметным провокациям"

"Сутки начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. Оккупанты открыли огонь после 2:00 ночи и вели его 45 минут. Уже во второй половине дня противник обстрелял Сизое. А вечером, между 19 и 20 часами, боевики совершили серию провокаций в Новозвановке. Тактика заключалась в следующем: оккупанты открывают огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия. Это длится около 10 минут, после чего противник понимает, что потерпел фиаско. Вчера в Новозвановке произошло 3 таких "пулеметных провокаций", - сказал он.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки, с 20 на 21 января, в зоне проведения АТО погиб один военный.