Бойовики на луганському напрямку вдалися до "кулеметних провокацій"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На луганському напрямку минулої доби бойовики здійснювали “кулеметні провокації”, щоб спровокувати сили АТО на дії у відповідь. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олксандр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Доба почалася з ворожого обстрілу в Станиці Луганській. Окупанти відкрили вогонь після 2 години ночі та вели його 45 хвилин. Уже в другій половині дня противник обстріляв Сизе. А ввечері, між 19 та 20 годиною, бойовики здійснили серію провокацій у Новозванівці. Тактика полягала у наступному: окупанти відкривають вогонь з кулемета, намагаючись спровокувати дії у відповідь. Це триває близько 10 хвилин, після чого противник розуміє, що зазнав фіаско. Вчора у Новозванівці сталося 3 таких "кулеметних провокацій", - сказав він.
Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося 5 ворожих обстрілів.
Нагадаємо, за минулу добу, з 20 на 21 січня, в зоні проведення АТО загинув один військовий.