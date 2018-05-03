Боевики на Донбассе из пушек обстреляли Зайцево
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Боевики на Донбассе из пушек обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня утром, 3 мая, в 8.30 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права обстреляли из 122-мм орудий поселок городского типа Зайцево", - говорится в сообщении.
Таким образом, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и мониторинговая группа СЦКК.
Как сообщал УНН, пропавший в Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию из-за долгов.