Бойовики на Донбасі з гармат обстріляли Зайцеве

"Сьогодні ранком, 3 травня, о 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат селище міського типу Зайцеве", - йдеться в повідомленні.



Таким чином, наразі на місці події працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.



Як повідомляв УНН, зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію через борги.