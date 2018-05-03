Бойовики на Донбасі з гармат обстріляли Зайцеве
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Бойовики на Донбасі з гармат обстріляли селище Зайцеве в Донецькій області. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил, передає УНН.
"Сьогодні ранком, 3 травня, о 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат селище міського типу Зайцеве", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, наразі на місці події працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.
Як повідомляв УНН, зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію через борги.