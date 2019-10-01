Боевики на Донбассе готовят "добровольно-принудительную" агитацию для призывников - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказал Праута.

По его словам, в связи с имеющимся некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Призыв предполагается осуществить во время проведения собрания, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу.

"В ходе собрания представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и так называемая добровольно-принудительная паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации", - сказал Праута.

Напомним, очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования будет проводиться в октябре-декабре 2019 года.