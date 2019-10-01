Боевики на Донбассе готовят "добровольно-принудительную" агитацию для призывников - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Боевики будут проводить "добровольно-принудительную" паспортизацию и агитировать призывников из числа населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказал Праута.
По его словам, в связи с имеющимся некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Призыв предполагается осуществить во время проведения собрания, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу.
"В ходе собрания представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и так называемая добровольно-принудительная паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации", - сказал Праута.
Напомним, очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования будет проводиться в октябре-декабре 2019 года.