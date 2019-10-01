Бойовики на Донбасі готують "добровільно-примусову" агітацію для призовників - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Бойовики будуть проводити "добровільно-примусову" паспортизацію та агітувати призовників з числа населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ готує ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказав Праута.
За його словами, у зв’язку з наявним некомплектом особового складу розпочато підготовку призовників з числа населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Призов передбачається здійснити під час проведення зборів, до участі у яких разом з колишніми військовослужбовцями залучатиметься молодь, яка не проходила військову службу.
"У ході зборів представниками російсько-окупаційних військ проводитиметься агітація, відбір та так звана добровільно-примусова паспортизація і призов на військову службу з подальшим направленням призваних у передові підрозділи у ході чергової ротації", - сказав Праута.
Нагадаємо, черговий призов громадян України на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань буде проводитись у жовтні-грудні 2019 року.