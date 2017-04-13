Боевики почти круглосуточно обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки

“НЗФ проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, Зайцево, вблизи донецкого аэропорта и в Авдеевке с ее окрестностями. Впрочем, наиболее горячо остается именно в районе последней, где боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно”, — сказал он.

В общем противник продолжил активно использовать стрелковое оружие, включая снайперское, гранатометы различных систем, БМП, а также эпизодически минометы. В частности вчера враг выпустил более 20 мин по позиции “Шахта Бутовка”.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, из которых три минометные зафиксированы в районе Авдеевки.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов в районе Авдеевки погиб один военнослужащий.