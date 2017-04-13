Боевики почти круглосуточно обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики больше всего активизировались в районе Авдеевки, обстрелы продолжались почти круглосуточно. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“НЗФ проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, Зайцево, вблизи донецкого аэропорта и в Авдеевке с ее окрестностями. Впрочем, наиболее горячо остается именно в районе последней, где боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно”, — сказал он.
В общем противник продолжил активно использовать стрелковое оружие, включая снайперское, гранатометы различных систем, БМП, а также эпизодически минометы. В частности вчера враг выпустил более 20 мин по позиции “Шахта Бутовка”.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, из которых три минометные зафиксированы в районе Авдеевки.
Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов в районе Авдеевки погиб один военнослужащий.