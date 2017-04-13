Бойовики майже цілодобово обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулої доби бойовики найбільше активізувалися в районі Авдіївки, обстріли тривали майже цілодобово. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“НЗФ проявляли активність у всіх ключових районах протистояння: на Світлодарській дузі, Зайцевому, поблизу донецького аеропорту та в Авдіївці з її околицями. Втім найгарячіше залишається саме в районі останньої, де бойовики обстрілювали українські рубежі оборони практично цілодобово”, — сказав він.
Загалом противник продовжив активно використовувати стрілецьку зброю, включно зі снайперською, гранатомети різних систем, БМП, а також епізодично — міномети. Зокрема вчора ворог випустив понад 20 мін по позиції “Шахта Бутовка”.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів, з яких три мінометні зафіксовані в районі Авдіївки.
Нагадаємо, минулої доби в результаті обстрілів в районі Авдіївки загинув один військовослужбовець.