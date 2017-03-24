Боевики "Л/ДНР" разворовывают имущество на промышленных объектах - разведка

"Продолжаются хищения российскими военнослужащими имущества промышленных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ремонтные подразделения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК проводят демонтаж оборудования с целью дальнейшей сдачи его на металлолом", - говорится в сообщении.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает, что в частности, такие работы проводятся на территории шахты "Ударник" Государственного предприятия "Снежноеантрацит" (г. Чистяков).