Бойовики "Л/ДНР" розкрадають майно на промислових об’єктах - розвідка

“Продовжується розкрадання російськими військовослужбовцями майна промислових об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Ремонтні підрозділи 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК проводять демонтаж обладнання з метою подальшої його здачі на металобрухт”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серед бойовиків на Луганщині збільшились випадки розкрадання зброї - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє, що зокрема, такі роботи проводяться на території шахти “Ударник” Державного підприємства “Сніжнеантрацит” (м.Чистякове).