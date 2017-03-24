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Бойовики "Л/ДНР" розкрадають майно на промислових об’єктах - розвідка

Бойовики "Л/ДНР" розкрадають майно на промислових об’єктах - розвідка

Київ • УНН

 • 13099 перегляди

КИЇВ. 24 березня УНН. Продовжується розкрадання російськими військовослужбовцями майна промислових об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Продовжується розкрадання російськими військовослужбовцями майна промислових об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Ремонтні підрозділи 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК проводять демонтаж обладнання з метою подальшої його здачі на металобрухт”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серед бойовиків на Луганщині збільшились випадки розкрадання зброї - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє, що зокрема, такі роботи проводяться на території шахти “Ударник” Державного підприємства “Сніжнеантрацит” (м.Чистякове).

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